Circa dieci i cittadini che si sono piazzati davanti al Comune allo scopo di far valere quello che per loro è un “diritto”

Una protesta singolare sta avvenendo in questi minuti davanti al palazzo comunale di Crotone: un gruppo di cittadini si è presentato in piazza della Resistenza chiedendo a gran voce che gli fossero consegnati i biglietti omaggio delle giostre. Per chi non vive nel capoluogo pitagorico, bisogna fare un passo indietro: ogni anno, durante la settimana clou della festa della Madonna di Capocolonna, arrivano i giostrai che donano dei ticket omaggio all'amministrazione comunale, la quale li consegna a varie famiglie disagiate, anche col tramite delle associazioni. E' capitato alcune volte che, però, questi biglietti gratis non finissero a chi non può permettersi qualche minuto di divertimento alle giostre. Quest'anno, però, è stata inscenata una vera e propria protesta davanti al Comune, con tanto di intervento delle Forze dell'Ordine. A quanto appreso, quest'anno l'amministrazione comunale non avrà i ticket omaggio.