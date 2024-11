Questa non è la classica truffa sentimentale, ma un sistema criminale sofisticato che sfrutta la vulnerabilità delle vittime, gettandole in un abisso di incertezza e manipolazione. Al centro di questa storia c’è una setta organizzata, una vera e propria associazione a delinquere dedita a truffe ed estorsioni. Tra le vittime, un noto avvocato italiano, che ha subito una truffa ben orchestrata nella cittadina brasiliana di Turabao, il cui nome significa “Squalo” – un sinistro presagio che non è bastato a mettere in guardia i malcapitati.

La truffa inizia online

La truffa ha avuto inizio nel febbraio 2021, quando l’avvocato ha iniziato a frequentare una piattaforma online per migliorare il suo portoghese. Qui ha incontrato Barbara, una 30enne che non dava l’impressione di essere una truffatrice. Dopo mesi di frequentazione online, l’avvocato l’ha incontrata durante un viaggio di lavoro in Brasile, dando inizio a una relazione. Ad ottobre, sospettando una gravidanza, l’avvocato ha insistito per un test che ha confermato le sue paure.

Continua a leggere su LaCityMag.it