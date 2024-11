Mille pneumatici abbandonati nel letto del fiume Busento, nel Cosentino, sono stati recuperati e portati al consorzio per essere riciclati. La giornata è stata organizzata dal circolo Legambiente Serre cosentine in collaborazione con i comuni di Marano Marchesato, Marano Principato, Belsito, Parenti e Grimaldi; il gruppo scout Castrolibero 1 e l'associazione ArcadiNoè Cooperativa sociale di Vadue di Carolei.

«Il fenomeno dell'abbandono dei rifiuti – si legge nella nota di Legambiente - è una piaga dei nostri territori e, proprio per questo motivo, da anni ci battiamo e lottiamo per contrastarlo. Nell'estate dell'anno 2021 abbiamo anche realizzato un video dove abbiamo coinvolto artisti, calciatori, cantanti, e personaggi di rilievo della nostra provincia e Regione, proprio per lanciare un “messaggio diverso”, con la speranza che potesse arrivare alle coscienze di quanti, ogni giorno, fanno la guerra alla nostra Madre Terra, infatti la responsabilità di saper vivere con un alto senso civico e di rispetto verso l'ambiente, purtroppo non viene sentita da tutti i cittadini allo stesso modo».

«Ovviamente – aggiungono i volontari - il tutto ha anche una grossa perdita economica, e purtroppo sono sempre i cittadini a pagarne le conseguenze. Va comunque e sempre ricordato il grande impegno dei volontari che, ogni volta, armati di buona volontà e di amore per il proprio territorio, si rimboccano le maniche e si mettono subito all'opera per ripulire il tutto. Dopotutto non possiamo sempre pensare di ripulire un luogo per poi ritrovarlo nuovamente ricolmo di rifiuti».

«Proprio per questo motivo chiediamo a gran voce che vengano intensificati i controlli presso i gommisti e le autofficine, perché, visto il numero così importante di pneumatici abbandonati, difficilmente potrebbe trattarsi del singolo cittadino. È doveroso passare ai ringraziamenti e per la raccolta che abbiamo effettuato nel mese di marzo, ringraziamo in primis il Consorzio Ecotyre che ci ha permesso, in modo del tutto straordinario, di recuperare e smaltire gratuitamente 1.000 pneumatici. Grazie al consorzio, questi pneumatici saranno opportunamente riciclati e reimmessi in un ciclo virtuoso».