Sul corpo del 23enne non sarebbero presenti segni di ferite. La Procura ha disposto l'autopsia

Si sono concluse le operazioni di recupero della salma di Yves Lucas Dominique Balmont, il 23enne scomparso il 16 gennaio scorso nella zona tra Longobardi e Fiumefreddo Bruzio, nell’alto Ionio cosentino. Per il recupero della salma è stato messo a disposizione un elicottero del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco dell’Elinucleo di Salerno. Secondo quanto si è appreso, sul corpo non sarebbero presenti ferite evidenti, per cui si ipotizza che sia rimasto vittima di una caduta. La procura di Paola ha disposto l'autopsia. La famiglia del giovane, di origini francesi, si sarebbe già messa in viaggio per la Calabria.