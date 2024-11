Alle ore 12 per il quesito costituzionale la percentuale nazionale è di oltre il 12%. Dato molto più basso in regione. Anche nei 72 comuni al voto l'affluenza è contenuta rispetto al dato globale

Completi i dati forniti dal ministero dell’Interno sull’affluenza alle urne alle ore 12: arrivate le informazioni da tutte le sezioni sparse sul territorio. Gli italiani sono chiamati a votare, nelle giornate di oggi e domani, per il referendum costituzionale, in sette regioni per le regionali e in 957 comuni per le amministrative.

Per il referendum, alle ore 12 aveva votato il 12,25% degli italiani. Nello specifico, per quanto riguarda la Calabria, si è recato alle urne per esprimersi sul taglio dei parlamentari 8,62% degli elettori. Si tratta di uno tra i peggiori dati in Italia: peggio solo Sicilia e Sardegna. Le regioni, al momento, più virtuose sono invece Valle d'Aosta, Veneto e Trentino Alto Adige.

Per quanto riguarda le amministrative, il dato nazionale parla di un'affluenza pari al 15,26%. In Calabria, la percentuale scende al 12,64% (dati relativi 72 comuni su 72) Nel dettaglio, l'affluenza provincia per provincia: Cosenza 12,49%; Catanzaro 13,82%; Crotone 15,96%; Vibo Valentia 10, 99%; Reggio Calabria 11,63%.