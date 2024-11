Diversi i seggi della città interessati. Alcuni elettori si sarebbero rifiutati di votare, altri avrebbero fatto mettere a verbale tale circostanza

Proteste degli elettori in diversi seggi della città di Vibo Valentia. Le matite fornite dal Ministero dell'interno per il voto non sarebbero copiative (così come invece prevede la legge) ed alcuni elettori hanno chiamato la Digos che è intervenuta in particolare nel seggio numero 6 posto nella zona alta della città.



Ma analoghi problemi con le matite si stanno presentando in diversi seggi della città di Vibo e sono stati segnalati pure da alcuni presidenti di seggio. Diversi elettori per tali motivi si sono rifiutati di votare, mentre altri - dopo aver provato la matita su un foglio bianco e visto che si cancella facilmente - hanno fatto mettere a verbale tale circostanza. Matite non copiative anche nel seggio speciale del carcere di Vibo Valentia.

Le matite “copiative” vengono utilizzate in Italia per votare perchè il loro tratto non e' cancellabile e dovrebbe così evitare brogli alterando le schede già votate.