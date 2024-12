Momenti di paura allo stadio Granillo durante la partita tra Reggina e Sancataldese valida per il campionato di Serie D. Un’esplosione improvvisa, provocata da una bomba carta lanciata tra i seggiolini della curva sud, ha scosso l’atmosfera del match. Un giovane di 22 anni è rimasto ferito e ha dovuto ricorrere alle cure dei sanitari del 118 presenti sul posto.

Nonostante l’interruzione momentanea, la partita è proseguita regolarmente fino al termine. In attesa di ulteriori aggiornamenti, l’accaduto riaccende il dibattito sulla sicurezza non solo negli stadi, ma anche – in vista del capodanno Rai e del recente attentato ai mercatini di Natale in Germania – sull’urgenza di misure più severe per prevenire questo genere di atti di violenza.