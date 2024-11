Tutto è avvenuto nel corso di differenti controlli della polizia tra Reggio Calabria e Gioia Tauro

A Reggio Calabria, la Polizia di Stato ha eseguito l’ordinanza di applicazione della misura cautelare di custodia in carcere nei confronti di Alessandro Amato, 30 anni, residente ad Arghillà. Il ragazzo, già noto alle forze dell’ordine, è stato ritenuto responsabile del reato di tentato furto in concorso, aggravato e reiterato. Adesso Amato si trova presso la Casa Circondariale di Reggio Calabria “Arghillà”.

A Gioia Tauro invece, la polizia coadiuvata dal nucleo di Taurianova ha arrestato, in flagranza di reato, Marco Recupero di 31 anni e Michele d'Agostino di 24 anni. I due sono stati trovati in possesso di sostanza stupefacente del tipo cannabis sativa per un peso totale di 306 grammi.

I giovani sono stati individuati da una pattuglia della Polizia di Stato nei pressi della stazione ferroviaria di Gioia Tauro, il loro atteggiamento ha insospettito gli Agenti che li hanno sottoposti ad una perquisizione personale, volta alla ricerca di armi e droga.

In uno zaino recato in spalla da uno dei due, gli Agenti hanno rinvenuto un involucro in plastica contenente la sostanza stupefacente.



La perquisizione è stata estesa anche alle abitazioni dei due uomini, consentendo così di rinvenire, presso l’abitazione di Recupero, altri 3 grammi della medesima sostanza ed un bilancino di precisione. Le due persone, come disposto dall’Autorità Giudiziaria competente, sono state accompagnate presso le rispettive abitazioni agli arresti domiciliari in attesa dell’udienza.