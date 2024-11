Alla richiesta del controllore di pagare il biglietto l'uomo lo ha aggredito provocandogli diverse contusioni

Un uomo, Giovanni Nucera, 42 anni, è stato arrestato dai carabinieri di Melito Porto Salvo per aver aggredito un controllore che gli aveva chiesto il biglietto del treno. E' accaduto a Melito Porto Salvo, nel reggino. L'uomo, già noto alle forze dell'ordine, alla richiesta del controllore di pagare il biglietto lo ha aggredito provocandogli varie contusioni. Il 42enne è stato arrestato per violenza a pubblico ufficiale, lesioni e interruzione di servizio pubblico. A causa dell'aggressione la circolazione ferroviaria è rimasta bloccata per un ora.