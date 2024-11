Il malvivente ha prima aggredito con un violento colpo alla nuca il malcapitato che stava rientrando a casa, poi si è impossessato di un tablet prima di darsi alla fuga. Bloccato dai carabinieri è stato arrestato

Nella tarda serata di ieri i militari dell’Aliquota Radiomobile della Compagnia di Reggio Calabria e quelli della Compagnia di Intervento Operativo del Battaglione “Sicilia” hanno arrestato in flagranza di reato Alexandru Diaconu Ionut, 22 anni, residente a Reggio Calabria, operaio, con precedenti di polizia con l’accusa di rapina commessa ai danni di un pensionato del posto.





Il malvivente, in una via del centro, ha aggredito, colpendolo con un violento colpo alla nuca, un pensionato di Reggio Calabria che stava facendo rientro a casa, si è quindi impossessato di un tablet che la vittima aveva con se e si è dato alla fuga.



Le urla del malcapitato hanno attirato l’attenzione di una pattuglia dell’Arma impegnata in un servizio di controllo del territorio sul centro cittadino che, soccorso il pensionato e lanciato l’allarme alla Centrale Operativa del Comando Provinciale di Via Aschenez che inviava sul posto alcuni equipaggi ed allertava il “118”, si è messo all’inseguimento del malvivente bloccandolo unitamente alle altre pattuglie fatte affluire in zona, in una via adiacente a quella ove si era consumata la rapina.



Il pensionato, visitato dal personale del 118, a seguito del trauma riportato alla nuca è stato prontamente avviato presso il Pronto Soccorso degli Ospedali Riuniti per le cure del caso.



La refurtiva recuperata dai Carabinieri, è stata restituita al legittimo proprietario. L’arrestato, al termine delle formalità di rito, è stato tradotto presso la Casa Circondariale di Reggio a disposizione della Procura della Repubblica di Reggio Calabria.