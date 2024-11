VIDEO | Incendio fra la via Palamolla e la via Aschenez in pieno centro. Cause accidentali, città in tilt

Nuovi momenti di tensione, questo pomeriggio nel centro di Reggio Calabria, dopo il rogo che aveva distrutto un villino nella zona adiacente a via Reggio Campi.



Intorno alle 17, infatti, un botto ha attirato l'attenzione dei passanti e dei residenti. Un'autovettura in transito all'improvviso è stata parcheggiata sulla via Palamolla, all'incrocio con via Aschenez, ed in pochissimi istanti ha preso fuoco. Le fiamme si sono levate alte. Subito è giunto sul posto un equipaggio dei vigili del fuoco del comando provinciale di Reggio Calabria che ha provveduto allo spegnimento delle fiamme.



Sulla via Palamolla è arrivata anche una volante della Polizia di Stato. Particolare attenzione è stata riservata al rogo, anche in considerazione del fatto che la via Palamolla è interdetta alla sosta ed alla fermata, per la presenza, a poca distanza, dell'abitazione di un esponente della magistratura.



L'intervento dei vigili del fuoco ha permesso di mettere in sicurezza tutta l'area ed evitare ulteriori danni agli edifici vicini che ospitano diverse strutture frequentate anche da bambini. L'incendio è stato domato in pochissimi minuti e tutto è tornato alla normalità. Chiaramente accidentali le cause del rogo dell'auto in transito, quasi certamente a causa di un cortocircuito. L'autovettura è andata totalmente distrutta. Per fortuna nessuna conseguenza seria per gli occupanti del mezzo.