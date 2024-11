L'attività commerciale sorgeva in pieno centro cittadino senza nessuna autorizzazione e concessione sia dal punto di vista urbanistico che ecologico

I militari della Guardia di finanza di Reggio Calabria hanno scoperto, in pieno centro cittadino, un autolavaggio completamete abusivo e privo delle previste autorizzazioni e concessioni urbanoistiche commerciali ed ecologiche.

L'opera abusiva è stata costruita su un'area di proprietà comunale senza alcuna autorizzazione o concessione sia dal punto di vista urbanistico che ecologico. L'attività, del tutto sconosciuta al fisco, era sprovvista anche delle autorizzazioni per lo scarico delle acque reflue che venivano immesse senza alcun filtraggio nelle fognature comunali.Inoltre per il funzionamento di detta struttura era stato effettuato un allaccio elettrico abusivo alla rete Enel che alimentava i macchinari utilizzati per l'attività commerciale.

I finanzieri hanno individuato l'autore dell'abuso: un 61enne di Reggio Calabria. L'opera abusiva è stata immediatamente sequestrata dalle Fiamme Gialle ed il responsabile denunciato a piede libero alla Procura della Repubblica di Reggio Calabria per le violazioni riscontrate.