L’episodio si è consumato nei pressi dell’istituto Pythagoras, in Via Sant’Elia. L’uomo obiettivo del raid è uscito illeso dalla sparatoria

È di poco fa la notizia di una sparatoria verificatasi davanti la scuola elementare Pythagoras, in Via Sant’Elia a Reggio Calabria. Il pregiudicato Gioele Mangiola sarebbe stato l’obiettivo e in un primo momento si era diffusa la voce che fosse stato colpito alla testa ma, da quanto si apprende, sembrerebbe essere uscito illeso. Sul posto sono intervenute le forze armate e la polizia che sta indagando su quanto accaduto per rintracciare l’autore del folle gesto.