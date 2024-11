Il giovane è accusato di resistenza a pubblico ufficiale e lesioni personali. Ferito un agente trasportato al Pronto soccorso

Nei giorni scorsi, personale della Polizia di Stato in servizio presso il Posto di Polizia di Arghillà ha arrestato per i reati di resistenza a Pubblico Ufficiale e lesioni personali aggravate Patrizio Berlingeri, residente ad Arghillà, pluripregiudicato, già noto alle Forze dell’Ordine.

Gli agenti, impegnati nel consueto servizio di controllo del territorio specifico nel quartiere di Arghillà, hanno ricevuto la richiesta di intervento, diramata dalla Sala Operativa della Questura, in merito ad un principio di incendio nei pressi del “Comparto 1” del quartiere reggino. Immediatamente, l’equipaggio ha individuato il punto di origine delle fiamme, ovvero delle sterpaglie ed un ammasso di cavi in rame incendiati nel cortile condominiale del comparto in questione.

Nelle prime fasi operative finalizzate ad estinguere le fiamme, gli agenti hanno notato l’uomo scappare dal luogo dell’incendio. Immediate le procedure di inseguimento da parte degli agenti che, dopo aver allertato altri equipaggi in zona, non hanno mai perso di vista il giovane che, nel tentativo di eludere il controllo e di rallentare le fasi dell’inseguimento, è entrato in un condominio chiudendo dietro di sé il portone con una veemenza tale da mandare in frantumi il vetro, le cui schegge hanno ferito il primo degli agenti impegnato nell’inseguimento. Alla fine è stato bloccato ed arrestato dai poliziotti per i reati di resistenza a Pubblico Ufficiale e lesioni personali aggravate, mentre l’agente è stato trasportato al Pronto Soccorso e visitato per ferite da taglio agli arti superiori, giudicate guaribili in 21 giorni.