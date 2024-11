I militari del Nucleo Operativo Radiomobile hanno arrestato un giovane reggino con precedenti in materia di sostanze stupefacenti

Roberto Bastillo, 37 anni, di Reggio Calabria è stato trovato in possesso di 445 grammi di marijuana. Già noto alle forza dell’ordine per precedenti di polizia per droga, il giovane era sospettato di continuare l’attività di spaccio nel centro cittadino.

I militari, al termine di una perquisizione domiciliare, hanno rinvenuto in un vano della cucina lo stupefacente che già in parte era stato suddiviso in dosi.

Bastillo adesso si trova presso la Casa Circondariale di Arghillà