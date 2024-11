Un’operazione di controllo del territorio condotta dai carabinieri ha portato all’arresto di un cittadino extracomunitario e alla denuncia di due persone, coinvolte in attività di spaccio di droga in Piazza Sant’Agostino, una delle aree più frequentate della città.

L’intervento, finalizzato a contrastare lo spaccio di sostanze stupefacenti in pieno centro, si inserisce in una più ampia strategia di controllo del territorio, messa in atto dai militari dell’Arma per combattere uno dei crimini che più preoccupano i cittadini. Le operazioni hanno preso di mira in particolare Piazza Sant’Agostino, e si sono concluse con l'arresto di un cittadino straniero sorpreso a cedere dosi di marijuana in collaborazione con un complice, anch'egli denunciato in stato di libertà.

Durante il blitz, i carabinieri hanno fermato e identificato numerosi acquirenti di droga, segnalando alla Prefettura diverse persone trovate in possesso di piccoli quantitativi di sostanza stupefacente. Tra gli individui coinvolti, un 57enne con precedenti di Polizia ha tentato la fuga a bordo della propria auto, percorrendo le vie cittadine a forte velocità e in controsenso, mettendo in pericolo la vita dei militari e degli altri utenti della strada. L'uomo è stato poi denunciato per resistenza a pubblico ufficiale.

L’operazione ha inoltre permesso di scoprire e sequestrare un involucro contenente 50 grammi di marijuana, nascosto in un’aiuola usata abitualmente per lo spaccio. Complessivamente, l’attività ha portato all'identificazione di oltre 50 persone, al controllo di più di 20 veicoli e all’elevazione di tre contravvenzioni al Codice della Strada, oltre a cinque perquisizioni.

L’Arma dei Carabinieri, con questa operazione, conferma il suo impegno costante nella lotta allo spaccio di droga, ponendo la sicurezza dei cittadini al centro della propria azione. Piazza Sant’Agostino, come altri luoghi sensibili della città, continuerà ad essere monitorata per contrastare ogni forma di illegalità e restituire gli spazi pubblici alla comunità.