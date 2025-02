Nuovo incendio alla Torre Nervi del Lido Comunale. Si tratta del terzo rogo in pochi mesi, dopo quelli del marzo e di fine novembre 2024. Sul posto sono prontamente intervenuti i Vigili del Fuoco con quattro mezzi per domare l'incendio e mettere in sicurezza l'area.

Le cause che hanno scatenato le fiamme sono di origine dolosa. Le operazioni di spegnimento sono ancora in corso.

Sul posto sono intervenuti anche gli uomini della polizia locale coadiuvati dai carabinieri che si sono messi subito alla ricerca dei due presunti autori che avrebbero dato origine alle fiamme. Queste le primissime ricostruzioni.