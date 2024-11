Intensificata l’attività di contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti ed alla malavita in genere

Sono stati rafforzati a Reggio Calabria e provincia, su disposizione della Questura, i servizi di controllo straordinario del territorio e di vigilanza agli obiettivi sensibili finalizzati a garantire la tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica.

La decisione, riporta un comunicato, è stata attuata «in base alle linee strategiche emerse in sede di Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica attesa la notevole affluenza di persone nei luoghi di forte richiamo turistico che potrebbe costituire occasione per l’attuazione di progettualità criminose, ha disposto, per le giornate a ridosso del ferragosto. Per la circostanza il dispositivo di sicurezza ha previsto l'implementazione dell’attività info-investigativa, l’incremento delle attività di prevenzione e di controllo del territorio, in specie presso i luoghi di massima affluenza, come monumenti e musei, l’adeguata sensibilizzazione dei servizi di vigilanza e di sicurezza a protezione degli obiettivi sensibili, l'intensificazione dell’attività di osservazione nei confronti di persone sospette e pericolose».

Garantiti, inoltre, considerato l’aumento delle presenze turistiche nella città di Reggio controlli in alberghi e strutture ricettive, sulla rete stradale e autostradale, nelle stazioni ferroviarie, in porti ed aeroporti intensificando l'attività di controllo dei passeggeri in transito, dei bagagli e delle merci.

«Analogo impegno operativo - è scritto ancora nel comunicato della Questura - verrà profuso nella ricerca dei latitanti spesso propensi a trascorrere le festività in ambienti familiari, nonché nell’attività di contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti ed alla malavita in genere».