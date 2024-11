Provvidenziale il pronto intervento dei vigili del fuoco i quali hanno impedito che il fuoco si fermasse all’area in cui era impiantato il gabbiotto-ufficio, senza raggiungere le pompe di benzina

Un incendio, sulle cui cause sono in corso accertamenti, ha interessato la scorsa notte un distributore di carburanti ubicato a ‘Sbarre Centrali’, nella periferia sud della città. Le fiamme, grazie al pronto intervento dei vigili del fuoco, hanno esclusivamente interessato l’area in cui era impiantato il gabbiotto-ufficio, senza raggiungere la zona delle pompe di carburante.

I danni ammonterebbero a circa 300mila euro. Le indagini delle forze dell’ordine stanno valutando le video riprese delle telecamere della zona nella speranza di individuare potenziali responsabili.