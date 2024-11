Nei giorni scorsi, i carabinieri del Nas di Reggio Calabria, a conclusione di una indagine denominata “Johnny” - coordinata dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Palmi, sostituto Procuratore Rocco Cosentino - hanno notificato un avviso di conclusione indagini ed informazione di garanzia nei confronti di 49 dipendenti dell’Azienda sanitaria provinciale di Reggio Calabria, ritenuti responsabili di truffa aggravata e falsità materiale.

Le indagini, supportate da analisi documentale, hanno accertato che da febbraio a maggio 2018 personale infermieristico delle strutture ospedaliere di Gioia Tauro, Palmi, Polistena, Oppido Mamertino e Taurianova, si assentava durante l’orario di servizio per effettuare prestazioni di assistenza domiciliare integrata, svolgendo, in alcuni casi, la medesima attività anche durante i permessi per assentarsi dal servizio per motivi familiari, sindacali o per incarichi pubblici presso altri enti o, addirittura, durante periodi di malattia.

I nomi delle persone indagate