Un incendio ha danneggiato seriamente la scorsa notte un negozio di ottica nel centro di Reggio Calabria. Il 'Vision Planet', di proprietà di D.C., un operatore molto noto in città, si trova a qualche centinaio di metri da Palazzo Campanella, sede del Consiglio regionale della Calabria, zona frequentata anche nelle ore notturne.

Secondo quanto appreso, oltre ad aver danneggiato l'immobile, le fiamme hanno completamente distrutto la merce e le apparecchiature. Indagini sono in corso per stabilire le cause dell'incendio.