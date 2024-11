Ieri sera, nel quartiere Spirito Santo di Reggio Calabria, intorno alle ore 22.00, la polizia è riuscita a sventare una rapina in un appartamento. Tre uomini, infatti, stavano cercando di introdursi all'interno di un'abitazione, arrampicandosi al primo piano con l'ausilio di una scala.

Gli agenti della Polizia di Stato sono arrivati sul posto proprio mentre i malviventi stavano tentando il furto. Alla vista della pattuglia, i tre uomini hanno tentato la fuga, finita però rovinosamente. Uno di loro, infatti, mentre cercava di scappare, è precipitato cadendo dal primo piano, riportando gravi ferite. Immediatamente preso in custodia e soccorso dalla Polizia, è stato necessario il ricovero presso il reparto di Terapia Intensiva del Grande Ospedale Metropolitano di Reggio Calabria.

L'uomo, classe 1992, ha riportato un politrauma: cranico, vertebrale e facciale. La situazione è grave, ma non è in pericolo di vita. I medici stanno valutando la possibilità di un intervento chirurgico, che verrà effettuato non appena le sue condizioni si saranno stabilizzate.

Grazie all'azione tempestiva degli agenti, la rapina è stata sventata e la refurtiva è stata successivamente recuperata.