Decine di persone ad alto rischio contagio da Covid-19 hanno aspettato per alcune ore fuori dalla farmacia dell'Azienda sanitaria provinciale

Malati oncologici, trapiantati e immunodepressi sotto la pioggia dinanzi all'unica farmacia dell'Azienda sanitaria provinciale titolata alla distribuzione di farmaci salvavita. Accade a Reggio Calabria dove decine di persone, affette da gravi patologie e pericolosamente esposte al contagio da Covid-19, sono state costrette per ore in attesa di ricevere i farmaci necessari.

«In un momento di tale, gravissima, emergenza - ha detto il parlamentare Francesco Cannizzaro - è prioritaria ogni forma organizzativa che consenta a questi nostri concittadini in così grave difficoltà di potere fruire della distribuzione dei farmaci a domicilio, per proteggerli da potenziali esposizioni infettive e per salvaguardare anche il personale Asp addetto alla distribuzione dei farmaci».