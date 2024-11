Una donna di 34 anni è morta al Grande ospedale metropolitano di Reggio Calabria in seguito alle ferite riportate in un incidente stradale avvenuto la notte di sabato scorso a Gallico, quartiere a nord della città dello Stretto. Deceduta stamani dopo cinque giorni in prognosi riservata, la donna era alla guida di una Citroen C3 quando ha perso il controllo del veicolo che ha impattato violentemente con un palo della pubblica illuminazione e con un muro di recinzione, abbattendoli parzialmente.

Portata in ospedale, le sono state prestate le prime cure ma le sue condizioni sono apparse subito gravissime. Per la trentaquattrenne non c'è stato nulla da fare. Sul luogo dell'incidente sono intervenute due pattuglie della polizia locale che, sotto le direttive del pm di turno, hanno avviato le indagini nel tentativo di ricostruire la dinamica del sinistro che non ha coinvolto altre auto.