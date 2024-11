La marijuana era conservata in contenitori di vetro e secchi nei pressi dell'abitazione del 30enne. Il giovane è stato poi trasferito nel carcere di Crotone

Un arresto a Crotone per produzione e traffico di droga. Nel dettaglio, personale della Squadra mobile, insieme a personale del Reparto prevenzione crimine Calabria Meridionale di Siderno (Reggio Calabria) e di due Unità cinofile della Questura di Reggio Calabria, ha arrestato, in flagranza di reato, C. M. A., di 30 anni, con l'accusa di produzione, traffico e detenzione illeciti di sostanze stupefacenti.

Nel corso di una perquisizione, nella vegetazione circostante l'abitazione dell'uomo, gli agenti hanno trovato un contenitore di vetro con all'interno una busta di cellophane con marijuana. Ulteriori ricerche hanno portato alla scoperta, sotterrato in un terreno attiguo all'abitazione, di un secchio con dentro altra sostanza. Complessivamente sono stati trovati 1.100 grammi di marijuana. Il giovane è stato poi trasferito nel carcere di Crotone.