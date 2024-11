A Reggio Calabria, trenta persone sono state sanzionate amministrativamente dagli agenti della Questura perché non facevano uso della mascherina protettiva. Inoltre, i poliziotti in servizio presso la Divisione amministrativa e sociale ha sanzionato e chiuso per 5 giorni un’attività commerciale sita sul Corso Garibaldi, davanti la quale sostava un numero elevato di persone, la maggior parte senza il dispositivo di protezione individuale, tale da non garantire l’incolumità per la salute pubblica.