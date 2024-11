Le accuse contestate sono: produzione, traffico e detenzione di sostanze stupefacenti, favoreggiamento personale, concorso in ricettazione, tentato danneggiamento e concorso in detenzione illegale di armi da fuoco

Nove misure cautelari, di cui 4 in carcere e 5 ai domiciliari, sono state eseguite, questa mattina, dai carabinieri di Reggio Calabria. I destinatari sono ritenuti responsabili a vario titolo dei reati di produzione, traffico e detenzione di sostanze stupefacenti, favoreggiamento personale, concorso in ricettazione, tentato danneggiamento e concorso in detenzione illegale di armi da fuoco. Ad una decima persona è stato imposto il divieto di dimora. Le indagini hanno avuto inizio dopo un tentato omicidio compiuto nel novembre 2013. Gli arresti sono stati eseguiti nella zona di Scilla e Bagnara Calabra.

Destinatari della misura cautelare in carcere: Vincenzo Cardillo (28 anni), Annunziato Spanto (28 anni), Maurizio Pratesi (37 anni), Antonio Ragusa (25 anni).



Agli arresti domiciliari: Carmela Arena, (22 anni), Concettina Pietropaolo (44 anni), Giuseppe Pietropaolo (42 anni), Maria Cardillo (25 anni), Michele Novella (53).

Notificata la misura cautelare personale del divieto di dimora emessa nei confronti di Vittoria Ciccone, di anni 29.