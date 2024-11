Il verdetto emesso ieri dai giudici del tribunale di Reggio Calabria

REGGIO CALABRIA - Condanne per complessivi 65 anni di reclusione e 5 assoluzioni. Si conclude così il processo denominato Archi-Astrea contro presunti affiliati alla cosca Tegano di Reggio Calabria e per le presunte infiltrazioni nell'azienda mista pubblico-privata del Comune Multiservizi, poi sciolta. I giudici del tribunale di Reggio Calabria hanno condannato il boss Giovanni Tegano a 11 anni di reclusione, Antonio Polimeni a 12, Silvio Candido a 15, Carmelo Barbaro a 9 anni e 6 mesi, Rosario Rechichi a 6 anni e 6 mesi, Maurizio Lavilla a 5 anni e 6 mesi, Antonio Lavilla a 5 anni e 6 mesi. Sono stati assolti, invece, Michele Franco, il commercialista Roberto Emo ed i fratelli Antonio e Giovanni Rechichi. Questi ultimi due avevano delle quote del socio privato della Multiservizi