Secondo quanto appreso, il prezioso liquido si disperde per strada mentre i rubinetti nelle case del rione Gebbione restano a secco

Il rione Gebbione di Reggio Calabria è ancora senz’acqua. Nonostante sia passato ormai un mese e mezzo dalla prima segnalazione, nulla è cambiato per i residenti del rione, che continuano a non avere acqua nelle proprie abitazioni, nemmeno per lavarsi.

La cosa paradossale è che l’acqua continua a disperdersi, da più di 20 giorni, per strada, dal momento che ancora non si è riuscito a risolvere il problema della copiosa perdita, che si registra da un marciapiede proprio di fronte alla chiesa di San Luca.

Secondo quanto riferito dai residenti, i tecnici sono intervenuti un paio di volte, ma oltre a spaccare sempre di più il marciapiede, non hanno risolto nulla: il risultato è che i rubinetti delle case sono completamente a secco, mentre l’acqua si disperde sull’asfalto.