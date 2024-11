Il corpo è stato scoperto da un pescatore. Al momento non si conoscono le generalità dell'uomo

Il cadavere di un uomo è stato rinvenuto questa mattina al porto di Reggio Calabria. La scoperta è stata fatta da una persona che stava pescando proprio sul molo dello scalo portuale.

Dopo la segnalazione, sul posto sono giunti gli uomini della polizia scientifica e il pubblico ministero per risalire alle cause della morte. Al momento non si conoscono le generalità dell’uomo.