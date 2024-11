Dopo un’intensa notte di ricerche sono stati ritrovati Giuseppe e Domenica. I due erano usciti di casa, probabilmente a piedi, nel pomeriggio di ieri senza più rientrare nella zona Sbarre Centrali di Reggio Calabria.

«Grazie a tutti per il vostro aiuto» scrivono i vicini di casa, a stretto contatto con i familiari, in un post su Facebook. Gli stessi intorno alle 20 di ieri, sempre con una pubblicazione sui social, avevano annunciato la scomparsa dei due lanciando un appello a chiunque li avesse avvistati o vi fosse entrato in contatto.