Avviate le attività finalizzate all’identificazione della persona

In seguito ad una segnalazione giunta al 113 ieri, martedì 15 settembre, da parte di un cittadino tunisino, gli agenti delle volanti della Questura di Reggio Calabria hanno rinvenuto, presso l’ex deposito delle FF.SS. a Calamizzi, il cadavere di una persona di sesso maschile in avanzato stato di decomposizione.

Sono state subito avviate le attività finalizzate all’identificazione della persona deceduta, anche se non sono stati riscontranti elementi utili per risalire alle generalità del soggetto, compresa l’età e l'eventuale nazionalità. Allo stato sono in corso le indagini per accertare le cause della morte e condotte dagli uffici competenti della Questura, coordinati dalla locale Procura della Repubblica.