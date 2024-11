Sbarcati a Reggio Calabria 418 migranti, provenienti da Gambia, Mali, Senegal, Guinea,Costa d'Avorio. Dopo controlli e prima assistenza, saranno trasferiti in strutture d'accoglienza in tutto il paese.

Reggio Calabria - Le operazioni di sbarco sono iniziate alle 8 e mezzo di stamane. I migranti erano sulla nave Sirio della Marina Militare, che li aveva soccorsi ieri nel canale di Sicilia. Sull'imbarcazione anche un cadavere, un migrante morto durante la traversata, pare per asfissia da idrocarburi. Un salvataggio difficile per gli uomini della Marina militare, che hanno dovuto sfidare il mare in tempesta e temperature rigidissime per trasportare i migranti dalla 'carretta del mare' alla nave Sirio.