Per l’assenza di una tensostruttura sulla banchina gli uomini sono stati accompagnati nella palestra della scuola media Boccioni per le visite mediche e le foto identificazione

Tanto vento sulla banchina di ponente del porto di Reggio Calabria dove alle 15 la motovedetta della guarda di finanza era già in fase di ormeggio. Lo sbarco si è concluso dopo circa un’ora. Troppo vento per sostare al porto e lì visitare i 110 migranti che appena scesi sono stati subito trasferiti nella palestra della scuola media Boccioni di Gallico, nella zona Sud di Reggio Calabria.

Con le forze dell’ordine, impegnati la protezione civile San Giorgio, la croce rossa, i volontari del coordinamento diocesano sbarchi, assistenti sociali, mediatori e operatori delle ong. Il gruppo è composto soltanto da uomini adulti con sette forse otto minori non accompagnati di 13-14 anni. Provengono da Afghanistan e Pakistan.

L'assenza di una struttura in cui ripararsi ha reso necessario anche l'espletamento delle visite mediche nella palestra, dove anche in questa occasione si svolgeranno pure le attività di foto identificazione. La situazione della palestra, per quanto adattata a centro di prima accoglienza. registra dei miglioramenti. Le pulizie sono più regolari e sono stati eseguiti gli interventi per garantire acqua calda per le docce.