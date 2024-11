Sono sbarcati, questa mattina, nel porto di Reggio Calabria, i 250 migranti che ieri erano stati soccorsi, a largo del canale di Sicilia.

Sono arrivati al porto di Reggio Calabria a bordo della nave della marina militare Sfinge, 160 uomini, 42 donne e 51 bambini. Assistiti dalla protezione civile, hanno subito effettuato il triage e, dopo essersi rifocillati con un pasto caldo sono stati trasferiti sui pullman, direzione centri di accoglienza.

Nessuno di loro infatti rimarrà a Reggio. “ La Prefettura , spiega l’architetto Alampi, coordinatore cittadino della protezione civile, ha preferito smistare i migranti in strutture più idonee, ma allo "Scatolone" tutto era già pronto nel caso fossimo stati interessati come centro di prima accoglienza. In futuro, sarà tuttavia necessario individuare un’altra struttura, perché quella deve essere liberata su richiesta della "Federazione italiana pallacanestro”