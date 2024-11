Le sue vittime tutte anziane: donne a cui portava via i gioielli

Reggio Calabria – Due rapine in un mese. Questa l’accusa che è costata il carcere ad un cittadino romeno di 25 anni. Il giovane è stato arrestato dalla polizia. Tutte donne le vittime delle rapine, alle quali il malvivente sottraeva gioielli. Il 21 settembre il cittadino straniero avrebbe aggredito e portato via una collana ad un’anziana donna. Oggi ha derubato una donna romena. Bottino, anche in questo caso, una collana. Il ladro ha avuto la peggio perché sulle sue tracce si è messo un agente della polizia penitenziaria fuori servizio che richiamato dalle grida della donna derubata ha inseguito il malvivente. Nella zona in cui è avvenuto lo scippo sono sopraggiunte alcune auto della polizia che hanno fermato il giovane.