Sul posto è intervenuta la Polizia Locale che sta effettuando i rilievi per comprendere la dinamica dell’impatto e sequestrando i veicoli

Èdi pochi minuti fa la notizia di un terribile incidente verificatosi a Reggio Calabria, precisamente a Catona, all’incrocio tra via Scopelliti e via Nazionale. A scontrarsi un’auto e una bici elettrica. Gravemente ferito il 15enne in sella.

Il giovane dopo lo scontro frontale con un’Opel grigia che procedeva in direzione nord, è rovinosamente finito sul parabrezza della macchina. Sul posto sono intervenuti i Vigili urbani che stanno provvedendo a fare i primi rilievi per accertare la dinamica dell’incidente e sequestrare i mezzi. Nel frattempo il giovane è stato trasportato al Gom dove i medici stanno valutando le condizioni prima di sciogliere la prognosi.