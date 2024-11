Incidente mortale nella galleria della Limina a Reggio Calabria. Una vittima.

Reggio Calabria – L’incidente è avvenuto a Mammola, in provincia di Reggio Calabria, sulla statale 682 ‘Jonio-Tirreno’, nella galleria della Limina che collega la zona jonica a quella tirrenica. Non ancora chiara la dinamica dell’incidente tra le due auto, che si sono scontrate in un frontale. Una persona è morta sul colpo, l’altra è ferita.

L’impatto, probabilmente uno scontro frontale, è avvenuto tra una Fiat Uno e una Toyota Rav4. Un morto ed un ferito grave il bilancio del terribile scontro. L’incidente è costato la vita ad un pensionato di 79 anni, originario di Cinquefrondi. È da tempo che i cittadini della zona segnalavano la pericolosità della galleria lasciata completamente al buio.



Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 e gli agenti della Polizia Stradale per i rilievi e gli accertamenti del caso.