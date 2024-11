La Guardia di finanza di Reggio Calabria ha scoperto un laboratorio adibito alla produzione di marijuana. Arrestato un uomo

La Guardia di finanza di Reggio Calabria, su disposizione della Procura della Repubblica, dopo un attento monitoraggio, ha arrestato un uomo per aver allestito una piantagione di marijuana. Si trattava di una vera e propria attività ‘industriale’: la marijuana veniva coltivata, essiccata, confezionata e infine venduta.



Il laboratorio si trovava presso un immobile isolato, apparentemente abbandonato, nel quartiere reggino di San Cristoforo.



Sequestrate 283 piante di varie dimensioni, piante poste ad essiccare e 3 chilo di sostanza già pronta per essere immessa sul mercato. Posto sotto sequestro anche un impianto di riscaldamento composto da 12 lampade alogene per accelerare e favorire la crescita delle piante, un impianto di aereazione costituito da ventilatori posti in funzione nelle sale adibite ad essiccatoio nonché un impianto di irrigazione comandato elettronicamente.