La struttura messa sotto sequestro dalla Guardia Costiera era stata edificata senza autorizzazione e in assenza di concessione demaniale marittima

Reggio Calabria - Uno stabilimento balneare abusivo è stato sequestrato dalla Guardia Costiera di Reggio Calabria in sinergia con i carabinieri sul lungomare di Catona.Dagli accertamenti è emersa la presenza di strutture in legno con aree adibite a bar, ristorante, pizzeria e sala da ballo con il posizionamento di ombrelloni e sedie a sdraio. Le opere erano state edificate senza autorizzazioni, senza nulla osta paesaggistico ambientale e in assenza di concessione demaniale marittima.