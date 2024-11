A Reggio Calabria la macchina dell'accoglienza è già a motori accesi per l'arrivo, previsto per oggi pomeriggio, di un'imbarcazione con a bordo 671 persone tra cui 6 donne e 52 minori di sesso maschile (11 non accompagnati, di cui sette di sesso femminile). Il porto sullo Stretto, non essendo attrezzato, convoglierà i migranti verso la palestra della scuola media Boccioni di Gallico (già attrezzata con 170 brandine), alla periferia di Reggio Calabria, dove si svolgeranno le visite mediche e le identificazioni da parte della Questura.

Le forze dell'ordine, insieme alla Protezione civile San Giorgio, all'Usmaf, ai volontari delle Ong e alla Croce Rossa, sono già sul posto pronti ad accogliere le persone subito dopo lo sbarco mentre il coordinamento diocesano ha già fatto scorte di primi generi alimentari, pannolini e qualche capo di abbigliamento da fornire all'occorrenza. Si allunga, dunque, sempre di più la lista delle persone che fuggono da luoghi di guerra e povertà cercando una vita migliore, con quest'ultimo sbarco sale a 4mila il numero di uomini, donne e bambini sono transitati per il porto dello Stretto nel corso di quest'anno.