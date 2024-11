I due si erano impossessati di oro, preziosi e denaro ma sono stati individuati e arrestati dagli agenti della Volanti. Arrestata inoltre una terza persona per furto in esercizio commerciale

Gli agenti delle Volanti della Questura di Reggio Calabria hanno arrestato un 40enne ed un 35enne, entrambi residenti in città, responsabili del reato di rapina aggravata, ed un 37enne di origini rumene, responsabile del reato di furto aggravato e falsa attestazione della sua identità.

I primi due sono stati raggiunti ed arrestati nel quartiere Ciccarello dopo un inseguimento per le strade cittadine. I malviventi avevano da poco svaligiato, utilizzando un flessibile, la cassaforte di un'abitazione in città impossessandosi di oggetti in oro e pietre preziose, buoni fruttiferi e denaro in contante. L'immediato intervento degli uomini delle Volanti e la capillare conoscenza del territorio ha consentito di individuare ed arrestarli. Su disposizione del magistrato sono stati accompagnati nella casa circondariale di Arghilla' in attesa del giudizio di convalida. Uno dei rapinatori, inoltre, e' stato arrestato anche per il reato di evasione, non avendo esitato a portare a compimento il proprio disegno criminale nonostante si trovasse già sottoposto al regime degli arresti domiciliari.

Il terzo arrestato e' stato individuato e fermato sul Ponte della Liberta' poco dopo aver commesso un furto, con un complice, in un esercizio commerciale. I due, dopo aver forzato la recinzione di un esercizio commerciale utilizzando una tronchesi, si sono introdotti nel negozio e, alla vista di un dipendente, si sono dati alla fuga. Le Volanti intervenute sono riuscite, dopo un inseguimento tra le vie cittadine, a fermare uno dei due malviventi che è stato arrestato. (Agi)