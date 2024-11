Il corpo della giovane donna era riverso sull'asfalto nel rione Modena. Sul posto forze dell'ordine e operatori sanitari per accertare le cause del decesso

Una ragazza di 22 anni è stata trovata morta in strada a Reggio Calabria. Il corpo della giovane donna, di cui non sono state rese note le generalità, era riverso sull’asfalto lungo via Calveri, nel rione Modena della città dello Stretto.

Sul posto sono subito giunte le forze dell’ordine e gli operatori sanitari. Non sono ancora chiare le cause del decesso, tra le possibilità al vaglio non si esclude il malore.