Non si conosce ancora la modalità dell’omicidio, forse è stato accoltellato

Reggio Calabria – Un uomo, operaio di 53 anni, è morto a Reggio Calabria dopo una lite familiare. Al momento non sono note le generalità e neppure la modalità dell’ omicidio, pare sia stato accoltellato ma questa ipotesi non trova conferme. L’episodio è avvenuto nella frazione Gallina. Sono in corso gli accertamenti del Reparto scientifico dell'Arma per fare luce sull'uso, nel corso della lite, di un arma da taglio o di un oggetto contundente. Sull’accaduto stanno indagando i carabinieri