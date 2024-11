Un incendio di vaste proporzioni sta interessando un capannone adibito a deposito di materiale elettrico nella zona dello Spirito Santo nella sud di Reggio Calabria. Tre squadre dei Vigili del Fuoco, provenienti dal comando di viale Europa, da villa San Giovanni e Melito Porto Salvo, sono attualmente impegnate nello spegnimento dell’incendio che sta interessando un capannone adibito a deposito di materiale elettrico. Quaranta le famiglie evacuate per sicurezza.

Il denso fumo, visibile da gran parte della zona sud di Reggio, ha avvolto tutte le abitazioni adiacenti, dalle quali sono fatte evacuare tutte le famiglie residenti. Gli operatori stanno lottando duramente affinché le fiamme non si propaghino agli edifici vicini.

L’incendio è in fase di spegnimento. Sono già state, in gergo tecnico, abbattute le fiamme, e sono iniziate le operazioni di bonifica e raffreddamento che si protrarranno per le prossime ore.