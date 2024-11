L'uomo, dopo che la donna ha chiesto aiuto alla polizia, è stato sorpreso nelle vicinanze dell'abitazione e fermato in flagranza di reato

Nei giorni scorsi, le Volanti della Questura hanno arrestato un uomo di 32 anni per aver violato il provvedimento di divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla ex compagna. Gli Agenti delle Volanti, subito dopo la richiesta di aiuto della donna, preoccupata per la presenza dell’uomo nei pressi della sua abitazione, hanno raggiunto immediatamente l’appartamento della richiedente ed hanno individuato l’uomo.

Quest’ultimo è stato sorpreso nell’atto di rivolgere gesti alla donna, che era al balcone in attesa della Polizia, invitandola a rispondere alle chiamate palesi che lui le stava facendo al telefono, disattendendo al divieto di avvicinamento.

Il personale delle Volanti ha quindi tratto in arresto l’uomo in flagranza di reato e posto a disposizione dell’Autorità Giudiziaria competente che, al termine delle formalità di rito, ha disposto che fosse condotto presso la locale Casa Circondariale.