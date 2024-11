A causa della rottura di una condotta della Sorical il centro cittadino di Reggio Calabria potrebbe rimanere senza acqua per l'intera giornata.

"A causa della rottura di una condotta della Sorical, vi saranno disagi all'erogazione idrica in tutto il centro storico cittadino, probabilmente per l'intera giornata". Lo ha comunicato il Comune di Reggio Calabria, aggiungendo che i tecnici sono già a lavoro per ripristinare la normale fornitura d'acqua. I disagi per la cittadinanza dovrebbero durare per l'intera giornata.