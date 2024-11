E' accaduto nel carcere di Reggio Calabria dove una detenuta straniera ha aggredito due agenti della Polizia penitenziaria

Una detenuta straniera, reclusa nel carcere di Reggio Calabria, avrebbe aggredito alcune agenti della Polizia penitenziaria che, dopo avere riportato la calma nella sezione, hanno dovuto fare ricorso alle cure dei sanitari. E' quanto denunciano Giovanni Battista Durante, segretario generale aggiunto del Sappe, e Damiano Bellucci, segretario nazionale del sindacato. La stessa detenuta, riferiscono Durante e Bellucci, il giorno prima aveva sputato in faccia ad un'altra agente in servizio nella struttura reggina. "Si tratta di gesti non tollerabili - sostengono i due dirigenti nazionali del Sappe - che vanno adeguatamente sanzionati disciplinarmente e penalmente, qualora vi siano i presupposti. È opportuno che l'amministrazione penitenziaria intervenga, se del caso anche trasferendo la detenuta".