Padre e figlio, due crotonesi residenti in Emilia Romagna, sono stati arrestati con l'accusa di concorso in rapina aggravata. I due, Antonio Origlia 56 anni e Domenico Origlia 38 anni, hanno rapinato, due volte la filiale del Monte dei Paschi di Cadelbosco Sopra, nel reggino, per due volte. La modalità era sempre la stessa, il padre rainava la banca, il figlio faceva da palo.



Il primo colpo della coppia è stato messo a segno il 5 agosto 2014, quando padre e figlio hanno raggiunto la filiale del Monte dei Paschi di Cadelbosco Sopra, nel Reggiano, compiendo la rapina. Il figlio ha aspettato fuori mentre il papà con volto coperto da calzamaglia, parrucca e occhiali ha fatto irruzione in banca. Bottino di oltre 7.000 euro. La fuga avvenne a bordo di una Peugeot 206 condotta dal figlio. Il 19 settembre il padre ha compiuto da solo nella stessa filiale un altro colpo: 4.000 euro di bottino. le indagini sono state condotte dai carabinieri che hanno identificato il rapinatore che agiva con la parrucca e il figlio che agiva da palo.