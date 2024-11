Dopo la sentenza del Tar l’amministrazione guidata da Giuseppe Falcomatà ha posto i sigilli alle strutture i cui proprietari non erano in regola

Nuova chiusura per i gazebo presenti sul lungomare Falcomatà. A darne notizia è lo stesso sindaco di Reggio Calabria, sul suo profilo facebook. I pagamenti delle concessioni non sono arrivati e l'amministrazione guidata da Giuseppe Falcomatà, dopo la sentenza del Tar, non ha esitato ad apporre i sigilli alle strutture, i cui proprietari non erano in regola.

Di seguito, il messaggio postato da Falcomatà:

«Oggi abbiamo apposto i sigilli ai gazebo sul Lungomare che continuavano a non essere in regola con i pagamenti. Dopo la sentenza del Tar, che ha certificato il corretto operato dell'Amministrazione, abbiamo concesso agli operatori tutte le opportunità per ritornare nei canoni della legalità, dando la possibilità di un'ulteriore procedura di rateizzazione di quanto dovuto al Comune. Siamo stati sempre disponibili e la sentenza del Tar, nel suo contenuto, lo ha riconosciuto ampiamente, dando atto all'Amministrazione di aver adottato provvedimenti finalizzati a venire incontro alle esigenze degli operatori di settore. Nel tempo abbiamo sempre prediletto la via del dialogo, dimostrandoci aperti a tutte le esigenze che ci sono state sottoposte. Tuttavia, la disponibilità dell'Amministrazione non può prescindere dal rispetto delle sentenze, delle regole e dalla legalità dei procedimenti, presupposti che stanno alla base della democrazia».